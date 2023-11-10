10 ноября, 08:05

Эксперт не ожидает роста цен на алкоголь в преддверии Нового года в России

Рынок готов к повышенному спросу в этот период, сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рост цен на алкоголь в преддверии Нового года в России не ожидается, рынок готов к повышенному спросу в этот период. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян в кулуарах Второго Российского винодельческого форума.

"Какого-то резкого увеличения стоимости алкогольной продукции в преддверии Нового года не планируется. Участники рынка стараются сдерживать рост цен в высокий сезон. Предновогодний пик прогнозируем, это стандартная история, рынок готов", - сказал Хачатурян.

Он отметил, что объем импорта в Россию напитков категорий вина и крепкого алкоголя в этом году превышают показатели за аналогичный период 2022 и 2021 года.

Так, доля импорта за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 69,1% в категории крепкого алкоголя, на 26,5% в категории пива и на 21% в категории вина. 

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