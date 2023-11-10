В Омской области в 2023 году урожай картофеля увеличился почти на 15%

По информации областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, производство выросло до 398 тыс. тонн

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Омские аграрии собрали в 2023 году почти 400 тыс. тонн картофеля, что почти на 15% больше показателя прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это рекордный для региона показатель с 2018 года.

"Производство картофеля по сравнению с прошлым годом выросло почти на 13%, до 398 тыс. тонн. Этого удалось добиться благодаря увеличению средней урожайности с 173,7 до 203 центнеров с гектара. Уровень самообеспеченности региона по картофелю составил 112%", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным Омскстата, урожай картофеля стал для Омской области рекордным с 2018 года. В 2019 и 2020 годах в регионе собирали менее 300 тыс. тонн картофеля, в 2021 - 321 тыс., в 2022 - 352,1 тыс. тонн.

Как пояснил ТАСС директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, добиться хорошего урожая картофеля несмотря на засушливое лето удалось за счет внедрения современных технологий возделывания. "По картофелю у нас сильно развито орошение. И сегодня продвинутые фермеры, например КФХ "Кныш", не просто поливают, но и работают с подкормкой, борются с вредителями, болезнями", - рассказал Чекусов.

По его словам, для этого аграрии не просто вносят удобрения весной, но и добавляют при поливе в воду жидкие удобрения, подают средства защиты. Все это позволяет нивелировать негативное влияние природных условий. Так, по словам Чекусова, без полива урожай картофеля составляет 10-15 тонн с га. С поливом и соблюдением всех технологий удается получить до 60 тонн.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 352 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.