10 ноября, 08:16

FT: спрос на авиабилеты в мире упал из-за палестино-израильского конфликта

Как пишет издание, объем заказов авиабилетов, сделанных через три недели после 7 октября, на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии коронавируса

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Спрос на авиабилеты на международных маршрутах снизился после эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию ForwardKeys.

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По ее данным, глобальные заказы на авиабилеты, прежде всего в Ближневосточный регион, сделанные через три недели после нападения 7 октября боевиков радикального палестинского ХАМАС из Газы на израильскую территорию, на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии коронавируса.

По словам главы ForwardKeys Оливье Понти, конфликт "повлиял на снижение популярности международных авиаперелетов в целом". 

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Россия
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