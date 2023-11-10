10 ноября, 08:22
Наука

В МЭИ разработали зарядную станцию для электромобилей на отечественном ПАК

Пресс-служба НИУ "МЭИ"
© Пресс-служба НИУ "МЭИ"

Весь программно-аппаратный комплекс, включая силовое оборудование и микропроцессорную систему управления, выполнен в России, сообщили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали зарядную станцию для электроавтомобилей, изготовленную на базе отечественного программно-аппаратного комплекса, сообщили в пресс-службе вуза

"Отличительной особенностью предложенного решения является "начинка" зарядной станции. Все ключевые блоки выполнены на отечественной компонентной базе, включая все силовое оборудование, микропроцессорную систему управления, а также программное обеспечение",- отмечается в сообщении пресс-службы.

В 2024 году МЭИ планирует ввести в эксплуатацию первый опытный образец станции, на сегодняшний момент уже есть экспериментальный образец, успешно прошедший испытания, говорится в сообщении.

Отечественный программно-аппаратный комплекс зарядной станции для электромобилей разработан в рамках программы научных исследований "Приоритет 2030: Технологии будущего".

Национальный исследовательский университет "МЭИ" - ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. Его материально-техническая база включает 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки учится более 22 000 студентов и аспирантов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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