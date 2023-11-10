10 ноября, 08:40

Evraz Steel Building намерена в 2024 году произвести около 59 тыс. тонн металлоконструкций

Компания планирует расширить сотрудничество еще с 30 заводами металлоконструкций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Evraz Steel Building в 2024 году может произвести около 59 тыс. тонн металлоконструкций, компания намерена расширить сотрудничество еще с 30 заводами металлоконструкций, говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день в партнерской сети уже аккредитованы более 70 заводов, а постоянной загрузкой обеспечены не менее 20 предприятий ежемесячно. В 2024 году компания планирует подключить к сотрудничеству более 30 новых производственных площадок. Портфель заказов Evraz Steel Building на 2024 год уже сейчас составляет 59 тыс. тонн металлоконструкций, что позволяет обеспечить заводы экосистемы стабильной загрузкой в течение года", - сообщили в компании.

Всего, по оценке компании, рынок металлоконструкций в 2024 году составит 2,5 млн тонн.

"По соглашению о бронировании мощностей каждый завод - участник соглашения - резервирует определенные мощности под заказы от нашей компании.<...> При этом в соответствии с нашей концепцией риск-менеджмента мы никогда не загружаем одно предприятие на 100% его мощности, а распределяем заказы между несколькими заводами по принципам монтажных партий. Загрузка одного завода нашими проектами при этом составляет 30-50% от максимальной, благодаря чему на рынке сохраняется здоровая конкуренция, а общая эффективность отрасли растет в интересах клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора Evraz Steel Building Максима Беденко.

Компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в контур стального строительства Evraz. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация