Evraz Steel Building намерена в 2024 году произвести около 59 тыс. тонн металлоконструкций

Компания планирует расширить сотрудничество еще с 30 заводами металлоконструкций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Evraz Steel Building в 2024 году может произвести около 59 тыс. тонн металлоконструкций, компания намерена расширить сотрудничество еще с 30 заводами металлоконструкций, говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день в партнерской сети уже аккредитованы более 70 заводов, а постоянной загрузкой обеспечены не менее 20 предприятий ежемесячно. В 2024 году компания планирует подключить к сотрудничеству более 30 новых производственных площадок. Портфель заказов Evraz Steel Building на 2024 год уже сейчас составляет 59 тыс. тонн металлоконструкций, что позволяет обеспечить заводы экосистемы стабильной загрузкой в течение года", - сообщили в компании.

Всего, по оценке компании, рынок металлоконструкций в 2024 году составит 2,5 млн тонн.

"По соглашению о бронировании мощностей каждый завод - участник соглашения - резервирует определенные мощности под заказы от нашей компании.<...> При этом в соответствии с нашей концепцией риск-менеджмента мы никогда не загружаем одно предприятие на 100% его мощности, а распределяем заказы между несколькими заводами по принципам монтажных партий. Загрузка одного завода нашими проектами при этом составляет 30-50% от максимальной, благодаря чему на рынке сохраняется здоровая конкуренция, а общая эффективность отрасли растет в интересах клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора Evraz Steel Building Максима Беденко.

Компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в контур стального строительства Evraz. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании.