Экс-премьер Польши считает, что в планах оппозиции республики может быть переход на евро

Лешек Миллер напомнил, что Польша вступила в Евросоюз 20 лет назад

ТАСС, 10 ноября. Совместная программа, подготовленная представителями польской оппозиции, может содержать намерение ввести в Польше евро. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet сообщил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Польши (2001-2004 годы) Лешек Миллер.

"В [коалиционном] соглашении должны содержаться новые решения по налогам и декларация, касающаяся стремления ввести европейскую валюту, - сказал политик. - Это было бы хорошо".

Миллер напомнил, что Польша вступила в Евросоюз 20 лет назад, после этого новыми членами ЕС стали еще 10 государств, при этом только три из них - Польша, Чехия и Венгрия - не перешли на евро.

Подписание коалиционного соглашения между оппозиционными силами, прошедшими в Сейм (нижнюю палату парламента), ожидается в пятницу.

Правящая в Польше националистически-консервативная партия "Право и справедливость" отказывалась переходить на евро, утверждая, что это ослабит польский суверенитет в Евросоюзе.