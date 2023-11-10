10 ноября, 09:09

В Красноярске подрядчик подал иск на театр Пушкина из-за отказа платить за работы

Задолженность по договору строительного подряда составляет 62,1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Строительная компания "Георг" подала иск в Арбитражный суд Красноярского края на драмтеатр им. Пушкина, который отказывается платить подрядчику 62,1 млн рублей за работы по реконструкции здания театра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ООО Строительная компания "Георг" к Красноярскому драматическому театру им. А. С. Пушкина о взыскании задолженности по договору строительного подряда в сумме 62,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным строительной компании, во время выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - здания театра имени А. С. Пушкина возникла необходимость в проведении дополнительных работ. Работы не были предусмотрены контрактом, но они нужны были для введения объекта в эксплуатацию. Это повлекло увеличение цены контракта.

"Согласно доводам иска сторонами подписаны акты о необходимости выполнения дополнительных работ, а также первичные документы, подтверждающие факты их выполнения подрядчиком и приемки результатов заказчиком. Однако последний от оплаты дополнительно выполненных работ уклонился, ссылаясь на ее невозможность в связи с превышением лимитов федерального и краевого бюджета", - пояснили в суде.

Театр находится в здании культурного наследия регионального значения как "Дом, в котором в октябре 1905 года Красноярская РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводил общегородские митинги". Реконструкция театра в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ началась в 2021 году. На строительство дополнительных корпусов театра было выделено 452,7 млн рублей. В октябре 2023 года открылся третий корпус театра, где разместились новая сцена, репетиционный зал, цеха. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация