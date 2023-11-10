В Красноярске подрядчик подал иск на театр Пушкина из-за отказа платить за работы

Задолженность по договору строительного подряда составляет 62,1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Строительная компания "Георг" подала иск в Арбитражный суд Красноярского края на драмтеатр им. Пушкина, который отказывается платить подрядчику 62,1 млн рублей за работы по реконструкции здания театра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ООО Строительная компания "Георг" к Красноярскому драматическому театру им. А. С. Пушкина о взыскании задолженности по договору строительного подряда в сумме 62,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным строительной компании, во время выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - здания театра имени А. С. Пушкина возникла необходимость в проведении дополнительных работ. Работы не были предусмотрены контрактом, но они нужны были для введения объекта в эксплуатацию. Это повлекло увеличение цены контракта.

"Согласно доводам иска сторонами подписаны акты о необходимости выполнения дополнительных работ, а также первичные документы, подтверждающие факты их выполнения подрядчиком и приемки результатов заказчиком. Однако последний от оплаты дополнительно выполненных работ уклонился, ссылаясь на ее невозможность в связи с превышением лимитов федерального и краевого бюджета", - пояснили в суде.

Театр находится в здании культурного наследия регионального значения как "Дом, в котором в октябре 1905 года Красноярская РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводил общегородские митинги". Реконструкция театра в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ началась в 2021 году. На строительство дополнительных корпусов театра было выделено 452,7 млн рублей. В октябре 2023 года открылся третий корпус театра, где разместились новая сцена, репетиционный зал, цеха.