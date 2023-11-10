10 ноября, 09:02

Суд может пересмотреть решение о штрафе Apple в €14,3 млрд

По словам генерального адвоката Европейского суда Джованни Питруццеллы, "суд ранее допустил ряд юридических ошибок и не смог правильно оценить ситуацию"

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Суд может пересмотреть решение об отмене взыскания Еврокомиссии (ЕК) с компании Apple рекордной суммы в €14,3 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций в Ирландии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на генерального адвоката Европейского суда Джованни Питруццеллу.

В соответствии с данными ЕК, с 2003 по 2014 годы Apple платила до 1% налога при базовой ставке в Ирландии 12,5%. Это произошло из-за того, что практически все европейские продажи Apple фиксировались в Ирландии, где расположен главный европейский офис компании, а не в тех странах, где реализовалась продукция.

По словам Питруццеллы, "суд ранее допустил ряд юридических ошибок и не смог правильно оценить ситуацию, поэтому необходимо новое решение".

Ирландское правительство неоднократно подчеркивало, что американскому технологическому гиганту не предоставлялись особые условия, и корпорация работала в соответствии с ирландским законодательством. Согласно законодательству ЕС, налоговые льготы избранным компаниям считаются незаконной государственной помощью, уточняет издание. Ожидается, что новый вердикт Европейского суда будет вынесен в следующем году.

Решение Европейского суда в пользу выплаты денег Ирландии повлечет за собой подобные претензии других стран ЕС, а также США, предупреждает доцент кафедры политической экономии в Университетском колледже Дублина Эйдан Реган. 

Теги:
США
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