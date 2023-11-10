Более половины россиян не планируют совершать покупки на распродажах в ноябре

Участвовать в них собираются только 12% участников опроса, большинство из которых предпочитают онлайн-шопинг, говорится в исследовании социологического агентства "Вебер"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (55%) не планируют совершать покупки во время распродаж в ноябре. Участвовать в них собираются только 12% участников опроса, большинство из которых (71%) предпочитают онлайн-шопинг, говорится в исследовании социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы"), результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты отмечают, что 60% опрошенных информированы о сезонных распродажах, однако 56% не знают, когда состоится ближайшая. Еще 14% путают распродажу 11 ноября с "черной пятницей", и только 9% смогли назвать верную дату проведения "черной пятницы". На ближайшую распродажу 34% респондентов готовы потратить до 5 тыс. рублей, 32% - до 10 тыс. рублей, 20% - до 30 тыс. рублей. Только 5% заявили о готовности потратить 30-50 тыс. рублей, свыше 50 тыс. рублей - 2%.

Согласно исследованию, 40% россиян жалеют о совершенных во время распродаж покупках, основная причина - неиспользование приобретенных товаров. 29% считают, что во время сезонных распродаж невозможно делать выгодные покупки. "Две трети россиян (66%) отмечают, что в целом положительно относятся к сезонным распродажам, чаще всего потому, что имеют возможность дешево купить дорогие товары или заранее купить то, что может подорожать в будущем", - говорится в результатах опроса.

Большинство россиян (78%) верят в реальность скидок, не превышающих 50%, при этом 6% верят в реальность скидок размером от 60% до 90%. При этом 64% лично сталкивались с тем, что цена товара по скидке оказывалась выше, чем цена до скидки. 53% готовы отказаться от товара со скидкой, если будут сомнения по поводу его качества.

Также в исследовании отмечается, что почти две трети россиян (64%) пользуются маркетплейсами, при этом 83% респондентов, совершающих интернет-покупки, выбирают их как основную площадку для онлайн-шопинга. Половина покупателей (49%) используют маркетплейсы раз в неделю и чаще, 54% респондентов заходят на такие площадки с целью выбрать конкретный товар. 40% сообщили, что проводят время на маркетплейсах просто так, листая товары.

Согласно исследованию, 73% россиян предпочитают закупаться вживую, 29% из них выбирают исключительно офлайн-шопинг, и только 19% делают выбор в пользу онлайн-покупок. Респонденты покупают что-либо в интернете в основном раз в месяц (32%), 15% опрошенных совершают онлайн-покупки раз в неделю, еще 9% - несколько раз в неделю и чаще, 22% никогда не покупали товары в интернете.

Об исследовании

Изучение общественного мнения проводилось 2-3 ноября 2023 года в интернете методом River Sampling (онлайн-опрос, при котором респонденты привлекаются в режиме реального времени с помощью баннеров и других инструментов) среди 2 тыс. россиян старше 18 лет.