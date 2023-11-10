Объем грузоперевозок СКЖД по МТК "Север - Юг" вырос на 17,5% и по восточному на 62,6%

Главными импортерами выступали Азербайджан, Иран и Грузия

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" со станций СКЖД за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 17,5%, по восточному - на 62,6%. Об этом сообщил начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Тимур Сушков на круглом столе "Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на Юге России", который проходит в Минводах.

"В январе-октябре текущего года погрузка экспортных грузов на станциях Северо-Кавказской железной дороги для перевозки через западный маршрут МТК "Север-Юг" составила 871,6 тыс. тонн. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Сушков.

Более половины от объема составили зерновые (53%). Также были отправлены продукты перемола, минеральные удобрения, комбикорм, нефть и нефтепродукты, черные металлы и продтовары. Основной объем грузов отправлялся со станций Зеленокумск, Невинномысская, Расшеватка, Дивное, Зольский, Буденновск, Дербент и Абинская (Краснодарский край). Главными импортерами выступали Азербайджан, Иран и Грузия.

"Учитывая, что более половины объема грузов, перевозимых со станций СКЖД по западному маршруту МТК "Север - Юг", составляет зерно и продукты перемола, прорабатывается возможность оптимизации их доставки вагонами разных экспортеров, сформированных в рамках предоставления сервиса "грузовой экспресс". Данная услуга предполагает доставку по специальному выделенному графику, позволяя существенно увеличить оборот вагонов и снизить затраты на транспортировку", - отметил Сушков.

Он также сообщил, что по восточному маршруту МТК "Север - Юг" со станций СКЖД через Казахстан в Афганистан и Туркменистан доставлено 201,6 тыс. тонн, что на 62,6% превышает уровень прошлого года. Больше всего перевезено нефти и нефтепродуктов (68%), которые направлялись со станций Краснодар-1 и Афипская (Краснодарский край). Также по восточному маршруту со станций СКЖД доставлялись продтовары, продукты перемола, черные металлы.

"По Транскаспийскому маршруту через порт Махачкала в Иран за 10 месяцев текущего года перевезено 6,1 тыс. тонн зерновых грузов со станции Благодарное", - добавил Сушков.