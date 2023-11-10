10 ноября, 09:38

Молдавский регулятор сообщил о снижении тарифов на электроэнергию на 7-10%

По информации Национального агентства по регулированию в энергетике, тарифы пересмотрели в связи со снижением стоимости поставок электроэнергии и повышением курса национальной валюты

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос распределяющих электроэнергию компаний о снижении тарифов.

"Административный совет НАРЭ одобрил снижение тарифов на электроэнергию для конечных потребителей", - говорится на сайте ведомства.

Так, для бытовых потребителей в центральных районах республики, которых обслуживает компания Premier Energy, стоимость снизили на 7% - с 2,57 до 2,39 лея ($0,13) за 1 кВт.ч. Для бытовых потребителей севера Молдавии, которых обслуживает Furnizarea Energiei Electrice Nord, тариф снизили на 10% - с 3,2 до 2,88 лея ($0,16) за 1 кВт.ч.

Тарифы пересмотрели по просьбе поставщиков после снижения на 3-4% стоимости поставок электроэнергии, а также повышения курса национальной валюты на 3,6%, уточнили в НАРЭ. Главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая "Интер РАО" тепловая Молдавская ГРЭС. 

Теги:
Молдавия
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