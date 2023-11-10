"Опора России" предложила снизить НДС в производственном секторе МСП

Как отметил президент объединения Александр Калинин, предложение связано с тем, что добавленная стоимость образуется в основном в сырьевом секторе и банковской сфере

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает признать производственный сектор МСП приоритетным и снизить НДС в этом направлении. Об сообщил президент общественного объединения "Опора России" Александр Калинин во время специальной сессии "Повышение эффективности бизнеса через финансовые меры государственной поддержки" на Русском экономическом форуме.

"Мы считаем что нужно прямо сказать, что производственный сектор для нас - основной приоритет, и все ресурсы прежде всего направить на поддержку производственного сектора, в том числе и налоговые преференции. <…> У нас НДС - это табу. А почему в производственном секторе НДС не сделать, к примеру, нулевым? Ну хорошо, даже не нулевым, но 10%, если мы говорим, что для нас производство - приоритет. <…> Тогда там будет оставаться больше денег, они будут больше инвестировать", - сказал Калинин.

Он отметил, что предложение связано с тем, что добавленная стоимость образуется в основном в сырьевом секторе и банковской сфере, и вся система тарифов налогообложения направлена на то, чтобы создавать льготы именно для этих отраслей.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.