В МЭР сообщили о выполнении почти 90% из союзных программ Белоруссии и РФ

По словам главы ведомства Максима Решетникова, 13 из них реализованы полностью

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 90% мероприятий выполнено в рамках 28 союзных программ России и Белоруссии, 13 из них реализованы полностью. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время проходящего в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

"Дополнительную поддержку нашим экономикам оказывают 28 союзных программ. Выполнено почти 90% от уровня запланированных к исполнению, 13 программ уже реализованы полностью", - сказал он.

По словам заместителя министра экономики Белоруссии Алеси Абраменко, из планируемых к выполнению 993 мероприятий союзных программ выполнено 880. Еще 11 программ находятся в высокой степени готовности.

Решетников отметил, что одобрение уже получили 20 программ в рамках выделенного в прошлом году Россией Белоруссии кредита на 105 млрд рублей.​​​​​ "Запустить новые инвестпроекты поможет кредит на более 100 млрд российских рублей, который Белоруссия получила в прошлом году. Уже одобрены 20 базовых проектов на 74 млрд. Более 2,5 млрд бизнес уже получил", - сказал он.

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. Ранее было определено, что перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый.

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства реализуют 28 интеграционных отраслевых программ, одобренных в ноябре 2021 года президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Программы направлены на унификацию законодательств в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства.

В начале ноября вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о том, что реализация 28 союзных программ находится на завершающем этапе, но ожидается их продолжение. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в начале апреля сообщил о том, что часть включенных в союзные программы вопросов будут решаться до 2030 года.