В Дагестане спрогнозировали рост грузопотока в регионе более чем наполовину к 2025 году

По словам зампредседателя правительства региона Ризвана Газимагомедова, в последние несколько лет наблюдается рост грузопотока через железную дорогу на 12-17%

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 10 ноября. / ТАСС/. Власти Дагестана в условиях сложившейся геополитической обстановки отмечают востребованность международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, который проходит через регион. Согласна прогнозу, грузопоток через республику вырастет более чем наполовину к 2025 году, сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Ризван Газимагомедов на круглом столе "Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на Юге России".

"Когда геополитическая ситуация изменилась, МТК Север - Юг стал очень востребованным. <...> Если, например, пять лет назад грузопоток был 13 млн тонн, мы надеемся, что в этом году будет 17 млн тонн. В 2025 году [грузопоток] до 27 млн тонн дойдет. К 2030 году в проектах Минэкономразвития, в прогнозах Минтранса России, и мы так думаем, до 30 млн тонн на Север - Юг будет проходить", - сказал Газимагомедов.

Вице-премьер уточнил, что в последние несколько лет в регионе наблюдается рост грузопотока через железную дорогу на 12-17%.Также наблюдается рост перевозок морским сообщением на 12-20%, автомобильных перевозок - на 25-30%.

Газимагомедов напомнил, что в регионе проводится реконструкция железнодорожной станции Самур II на границе с Азербайджаном и железнодорожных станций в Махачкале и Дербенте.

Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано в 2000 году между Россией, Индией и Ираном. Сегодня это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута Север - Юг - Решт-Астара в Иране.