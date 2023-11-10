Решетников ожидает роста ВВП России до 3% в 2023 году

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что это "хорошая цифра, лучше августовских оценок"

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Рост экономики России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Об этом в Бресте в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы фиксируем, что наши экономики не просто устояли, но по многим показателям выходят на рекордные цифры. Мы ожидаем по этому году рост экономики Российской Федерации на уровне 3%", - сказал он.

Решетников отметил, что это "хорошая цифра, лучше августовских оценок".

"Это сопровождается ростом реальных доходов населения, <...>, ростом промышленности, обработки, ростом инвестиций", - указал он.