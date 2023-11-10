Мишустин подписал постановление о создании налогового комитета Союзного государства

Основными целями документа являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Глава союзного правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время проходящего в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

"Только что Михаилом Владимировичем Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа - наднационального налогового комитета", - сказал Мезенцев.

Создание наднационального налогового комитета в рамках Союзного государства Белоруссии и России предусмотрено подписанным 3 октября 2022 года договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был разработан в целях реализации программы СГ по гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничеству в таможенной сфере. Основными целями документа являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, куда будет вноситься информация об операциях плательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. Она нужна для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость. В рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.