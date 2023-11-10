Глава комитета ГД поддержал идею расширения режима самозанятых на граждан стран СНГ

Руководитель "Опоры России" Александр Калинин ранее отметил, что в настоящее время в этом режиме могут зарегистрироваться лишь граждане стран ЕАЭС

ДУШАНБЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поддержал предложение о распространении режима самозанятых на граждан стран СНГ, работающих на территории РФ. Об этом он заявил ТАСС в ходе визита в Таджикистан и встречи с депутатами нижней палаты парламента республики.

"Я смотрю на это положительно, мы это сейчас не обсуждали [с таджикскими депутатами], думаю, что в рамках, может быть, СНГ это делать надо. Тем более использовать опыт, которые мы за последние месяцы получили, ведь мы начали [применять закон о] самозанятых не так давно, но это дало хороший эффект", - сказал собеседник агентства.

С идеей о расширении режима самозанятых на граждан стран СНГ, работающих на территории РФ, ранее выступил глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он отметил, что в настоящее время в этом режиме могут зарегистрироваться лишь граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Калинина, стоит обсудить вопрос, почему гражданин Киргизии может быть самозанятым в РФ, а гражданин Узбекистана, который не входит в ЕАЭС, нет. Таджикистан также не входит в состав ЕАЭС.