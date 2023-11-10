Левитин назвал Уральский федеральный округ примером развития промышленности и инвестиций

Секретарь Государственного совета Российской Федерации также заявил, что страна добилась больших результатов в сфере стратегического вооружения

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный округ является примером развития инвестиций и промышленности, такое мнение высказал журналистам на площадке Русского экономического форума помощник президента, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин.

"Я считаю, что Уральский федеральный округ сегодня является примером для инвестиций, для развития промышленности. Поэтому очень хорошо, что [Русский экономический форум] проходит на Урале", - сказал Левитин.

Он отметил, что Россия в целом добилась больших результатов в сфере стратегического вооружения. "И то, что сегодня наша страна является ведущей в области вооружения, стратегических запасов вооружения, это говорит о том, что мы не упустили главное - мы сохранили безопасность своей страны", - добавил Левитин.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.