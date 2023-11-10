10 ноября, 10:18

В Челябинской области заявили о выполнении "Профессионалитета" в региональном масштабе

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе введен инвестиционный налоговый вычет

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Программа "Профессионалитет" реализуется в Челябинской области не только на федеральном уровне, но и в региональном масштабе. Планируется, что у каждого колледжа или техникума будет предприятие-партнер. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на Всероссийском форуме наставников - 2023.

"В регионе мы ввели инвестиционный налоговый вычет, 70% вложений предприятий им возвращается. В Челябинской области каждый колледж или техникум должен иметь предприятие-партнера. Фактически, "Профессионалитет" реализуется у нас и в региональном масштабе", - сказал Текслер.

Он отметил, что в регионе уже второй год работает региональная программа наставничества, по которой из областного бюджета осуществляется доплата более чем по 20 тыс. рублей для 300 наставников, включенных в программу. Кроме этого, регион, по словам губернатора, является лидером в стране по созданию центров компетенций. Текслер предложил рассмотреть на площадке Государственного совета РФ вопрос об увеличении финансирования программы "Профессионалитет".

Во встрече с наставниками Уральского федерального округа приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин и первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Участники встречи наставников южноуральских предприятий обсудили лучшие практики наставничества в регионе. Опыт прошлых лет демонстрирует эффективность наставничества в деятельности, связанной с воспроизводством трудовых ресурсов и решением вопросов кадрового дефицита, отмечалось на встрече.

Форум наставников проходит в Челябинске с 9 по 10 ноября. Он проводится для выявления лучших практик наставничества в федеральных округах.

Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей. Реализация программы подразумевает переход к отраслевому управлению колледжами, когда специалисты будут готовиться под заказчика. В 2022 году помимо федерального финансирования было привлечено более 1 млрд рублей от предприятий, еще порядка 2 млрд рублей - от регионов. Как планировалось, в 2023 году предприятия должны вложить в колледжи в рамках проекта еще 1,5 млрд рублей. 

Теги:
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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