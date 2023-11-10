Югра первой в России приняла пятилетнюю программу развития строительной сферы

Она предполагает объединение всех объектов одним документом и их контроль со стороны профильного департамента

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Пятилетняя программа развития строительной сферы принята в Ханты-Мансийском автономном округе впервые среди регионов России. Теперь все объекты будут объединят одним документом и будут контролировать профильным департаментом, что позволит комплексно управлять их возведением и вводом в эксплуатацию, сообщается на сайте Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

"На заседании правительства автономного округа в пятницу утверждена комплексная пятилетняя программа "Строительство". Ее Югра запускает первой среди российских регионов. Она разработана для повышения эффективности управления строительным комплексом региона и предусматривает объединение государственных программ автономного округа по развитию жилищной сферы, жилищно-коммунального комплекса и энергетики", - сказано в сообщении.

Как уточнил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, это значимая программа для округа и переход к пятилетнему планированию работы. "Теперь все объекты строительства будут объединены единой программой и контролироваться профильным Департаментом строительства и ЖКК Югры, это позволит комплексно управлять всеми стройками в округе, ускорить ввод в эксплуатацию важных социальных объектов, планировать распределение бюджетных средств на строительство приоритетных проектов для округа", - отметил Ислаев.

Отмечается, что под полный контроль Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры перейдет 181 объект здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, экологической безопасности и других отраслей с выделением подпрограмм по направлениям. Среди важных возводимых объектов: акушерский корпус с женской консультацией в Нягани, реконструкция больничного комплекса на 235 коек в Советском, детский сад в районе СУ-967 в Ханты-Мансийске, филиал Нефтеюганского районного реабилитационного центра "Дельфин" для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и коррекционные школы.