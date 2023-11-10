10 ноября, 10:20

Кнайсль считает, что РФ вместо Запада снова направит поставки газа в Центральную Азию

Этот регион обладает демографическими и географическими преимуществами, заявила экс-глава МИД Австрии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Направление поставок российского газа все больше будет смещаться с Запада в Центральную Азию. Этот регион обладает демографическими и географическими преимуществами. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

"Мы понимаем, что российский газ может снова был направлен по трубопроводам партнеров на постсоветском пространстве. И я думаю, что это будет происходить все больше. Российский газ все больше будет поставляться на Восток и Юг", - сказала Кнайсль. Она обратила внимание, что газ из РФ пока поставляется на Запад, но уже сейчас многое указывает на то, что фокус в этом вопросе сместился на Центральноазиатский регион.

"Среди основных причин для этого - демография и география. Эти факторы нельзя не принимать во внимание. И демографическая ситуация гораздо более привлекательная, например, в Индии с молодым населением, чем в странах Западной Европы со стареющим населением", - пояснила экс-глава МИД Австрии.

Она также отметила, что эта тенденция наглядно отражается в работе по направлению создания "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана. 

Теги:
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