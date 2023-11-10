В Воронеже сообщили о начале работы таможенного терминала в ОЭЗ "Центр" с 1 декабря

Инвестиции в его строительство составили 366,2 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Таможенный терминал с инвестициями более 366 млн рублей в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем начнет работу с 1 декабря, сообщил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Требование к особым экономическим зонам - наличие таможенной инфраструктуры для проведения таможенных процедур. Этот объект и является нашей внутренней таможней. Все здесь сделано по высоким таможенным стандартам, надеюсь, что функционировать объект начнет с 1 декабря, и все резиденты смогут пользоваться льготным правом на таможенные процедуры, предусмотренные в экономической зоне", - сказал он.

В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, что позволяет резидентам получить 0% ставку на таможенные платежи и 0% НДС на ввоз товара. Общая площадь таможенного терминала в ОЭЗ составляет почти 1,8 тыс. кв. м, в его составе административное здание с блоком досмотра, контрольно-пропускные пункты для прохода физических лиц и проезда автомобилей. Инвестиции в строительство терминала составили 366,2 млн рублей.

Гусев добавил, что в настоящее время ОЭЗ занимает около 200 га и насчитывает порядка 15 резидентов, большинство из которых начали строительство своих предприятий. По его словам, площадка ОЭЗ занята на 75% и нуждается в расширении, ведется поиск новых участков, в том числе и на других территориях в Воронежской области.

В 2019 году в Воронежской области создали особую экономическую зону "Центр", для размещения резидентов выделено 168 га. Площадь ОЭЗ позволяет разместить до 20 предприятий, объем заявленных резидентами инвестиций составляет 33,6 млрд рублей, планируется создание более 3 тыс. рабочих мест.