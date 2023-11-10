10 ноября, 10:29

В Молдавии инфляция в октябре снизилась до 6,3%

Национальный банк страны приступил к снижению базовой ставки, ранее она была снижена с 21,5% до 20%, а в ноябре - до 4,75%

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Уровень инфляции в Молдавии снизился с 8,6% в сентябре до 6,3% в октябре в годовом исчислении.

По данным Национального бюро статистики, цены на продукты питания выросли на 5,6%, непродовольственные товары подорожали на 4,2%, а услуги - на 10,8%. Согласно этим данным, больше всего в Молдавии подорожало централизованное отопление (53,7%), транспорт (23,9%), вода (21%), фрукты (9,7%) и овощи (9,3%).

По сравнению с сентябрем цены упали на 0,5%. В октябре продукты питания подорожали на 0,9%, а промышленные товары - на 0,3%, услуги - 0,1%.

В октябре прошлого года Национальный банк Молдавии впервые за последние два года приступил к снижению базовой ставки для замедления инфляции. Тогда она была снижена с 21,5% до 20%, а в ноябре этого года - до 4,75%. 

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