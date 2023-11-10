10 ноября, 10:24,
обновлено 10 ноября, 10:43

"Южуралзолото" планирует объявить о цене размещения акций в рамках IPO на следующей неделе

Компания ранее сообщила, что намерена провести IPO с листингом на Московской бирже

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" может объявить о цене размещения акций в рамках предстоящего первичного публичного размещения (IPO) на следующей неделе. Об этом в эфире на YouTube-канале Market Power сообщил финансовый директор компании Артем Клецкин.

"Я думаю, что если все будет нормально, то на следующей неделе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее компания сообщила, что намерена провести IPO с листингом на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала компании. Компания также сообщала, что рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года. 

Теги:
Россия
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