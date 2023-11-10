10 ноября, 11:18

Криптобиржа Binance прекратит поддержку рублевых депозитов

Пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance прекращает обслуживание депозитов в рублях, пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

"Следуя [плану] по уходу из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года в 00:00 UTC (03:00 мск - прим. ТАСС). Вывод российских рублей будет доступен до 03:00 мск 31 января 2024 года", - отмечается в документе. Компания также указывает, что пользователи - держатели счетов в российских рублях могут свободно и без комиссии перевести свои средства на платформу CommEX. Кроме того, они могут вывести рубли через фиатных партнеров Binance, а также конвертировать их в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.

Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX в конце сентября 2023 года. Обе организации согласовали процесс организованной и последовательной миграции пользователей и принимают все необходимые меры для информирования клиентов о процедуре переноса их активов на платформу CommEX, утверждают представители биржи.

Криптовалютная биржа Binance - ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация