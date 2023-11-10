Криптобиржа Binance прекратит поддержку рублевых депозитов

Пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance прекращает обслуживание депозитов в рублях, пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

"Следуя [плану] по уходу из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года в 00:00 UTC (03:00 мск - прим. ТАСС). Вывод российских рублей будет доступен до 03:00 мск 31 января 2024 года", - отмечается в документе. Компания также указывает, что пользователи - держатели счетов в российских рублях могут свободно и без комиссии перевести свои средства на платформу CommEX. Кроме того, они могут вывести рубли через фиатных партнеров Binance, а также конвертировать их в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.

Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX в конце сентября 2023 года. Обе организации согласовали процесс организованной и последовательной миграции пользователей и принимают все необходимые меры для информирования клиентов о процедуре переноса их активов на платформу CommEX, утверждают представители биржи.

Криптовалютная биржа Binance - ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао.