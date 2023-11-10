РЖД прогнозируют снижение погрузки на 2% в ноябре

Погрузка в октябре снизилась на 3,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 103,3 млн тонн

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 10 ноября. /ТАСС/. РЖД ожидают, что в ноябре погрузка на сети снизится на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заместитель главы компании Алексей Шило.

"На ноябрь мы постарались учесть в планах все те негативные последствия, которые были в октябре. Пока исходим из того, что в ноябре эти тенденции полностью продлятся. Исходя из этого план взяли минус 2%", - сказал Шило.

Он также уточнил, что это самая низкая планка. "Мы постараемся максимально наращивать темпы", - добавил Шило.

Спикер также сообщил, что в следующем году по погрузке ожидаются положительные показатели. "У нас принят бюджет на следующий год, закладываем положительную динамику", - отметил представитель компании.

Погрузка на сети железных дорог России в октябре снизилась на 3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,3 млн тонн.