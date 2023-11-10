Россия и Белоруссия работают над отменой НДС на туры в Союзном государстве

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что стороны также разрабатывают проект туристского информационного центра двух стран

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия работают над отменой НДС на туры по территории Союзного государства, снижением финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, а также созданием туристского информационного центра двух стран, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Союзная программа по туризму - одна из 28 союзных программ, которые оказывают ощутимую поддержку экономикам двух стран. Сейчас мы прорабатываем меры по снижению финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. Готовимся создать туристский информационный центр Союзного государства", - сказал министр, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.

Как сообщили в министерстве, в Бресте состоялось подписание соглашения и дорожной карты о развитии системного сотрудничества в сфере туризма между Россией и Белоруссией. Межведомственное соглашение создаст условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Союзного государства, простимулирует рост деловой активности в смежных отраслях, а также позволит вывести на новый уровень профессиональную подготовку кадров, отметил Решетников. По его словам, благодаря соглашению Союзное государство сможет единым блоком продвигать свой туристический потенциал на международных площадках, что облегчит работу туроператоров по продвижению России и Белоруссии как привлекательных туристических направлений.

Помимо соглашения Минэкономразвития России, Минэкономики Белоруссии и министерство спорта и туризма Белоруссии подписали дорожную карту по развитию туризма. Документ представляет собой план практических мероприятий на 2023-2024 годы, направленных на создание совместной маркетинговой стратегии в сфере туризма, утверждение и продвижение совместных туристических маршрутов.

В МЭР напомнили, что за первые шесть месяцев 2023 года почти в два раза увеличились показатели как по въезду в Россию туристов из Белоруссии - с 37 тыс. до 73 тыс. человек, так и по выезду россиян в республику - с 229 тыс. до 419 тыс. Согласно прогнозам, к концу 2023 года странам удастся превзойти допандемийные значения по взаимному турпотоку.

Ранее Решетников сообщил, что Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.