ЦБ намерен принять в ближайшее время стандарт безопасности оплаты по QR-коду

Заместитель председателя регулятора Герман Зубарев отметил, что этот способ оплаты популярен в России, и этот тренд сохранится

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает в ближайшее время принять стандарт по обеспечению безопасности оплаты по QR-коду. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

"Банк России работает над стандартом по обеспечению безопасности оплаты по QR-кодам. <… > Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время", - сказал он.

Зубарев отметил, что этот способ оплаты популярен в России, и этот тренд сохранится.

В середине текущей недели на пленарной сессии форума Finopolis 2023 первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков предложил Банку России создать единый платежный QR-код, которым можно было бы проводить бесконтактную оплату вне зависимости от способа расчета, будь то карта, лицо или другой способ.

При этом первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе форума отмечала, что Банк России готов проработать этот вопрос. Также она добавила, что регулятор планирует обсудить его вместе с участниками ассоциации "Финтех". Позднее она заявила, что, по ее мнению, тема унифицированного QR-кода не только для цифрового рубля, но и для "безнала", "встает как задача этого года".

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.