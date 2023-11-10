НРД к сентябрю 2024 году планирует подключить к системе быстрых переводов бумаг 60% рынка

Глава депозитария Виктор Жидков добавил, что пока что существуют технические и бюрократические проблемы, которые в ближайшее время планируется решить

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий, который входит в группу "Московской биржи", к середине 2024 года планирует подключить к своей системе быстрых переводов ценных бумаг 60% участников российского финансового рынка. Об этом в ходе форума Finopolis сообщил глава депозитария Виктор Жидков.

"Наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка", - сказал он в ходе форума Finopolis. Жидков добавил, что пока что существуют технические и бюрократические проблемы, которые в ближайшее время планируется решить.

Тарификация по продукту на уровне каждого брокера будет зависеть от позиции брокера - донор он или акцептор, а также от того, какую цену может заплатить клиент. "Мы набрали отчаянных и смелых. Это крупные имена, и Сбербанк, и МКБ, и Совкомбанк, и хорошие, боевые брокерские компании. Нет самого крупного, потому что он переживает больше всего по поводу того, зачем ему это нужно, потому что думает, что будет донором. <…> Но я думаю, что эта история тоже будет и им воспринята нормально", - отметил Виктор Жидков.

О планах запустить систему быстрого перевода ценных бумаг в НРД сообщили в августе 2023 года. Сейчас перевести бумаги от одного брокера к другому довольно сложно - необходимо подать поручения, а также прикрепить необходимые документы для расчета налогов и так далее. Система быстрого перевода ценных бумаг должна будет работать по аналогии с системой быстрых платежей.