10 ноября, 11:40

NordGaz Furnizare пообещала потребителям Молдавии газ по льготным ценам

Как отметил директор компании Александр Гросу, NordGaz Furnizare планирует обеспечить Гагаузию газом по $0,5 за 1 куб. м

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Молдавская энергетическая компания NordGaz Furnizare, которая пообещала льготы на газ для потребителей Гагаузской автономии, готова расширить свои услуги на остальную часть республики. Об этом сообщил на пресс-конференции директор компании Александр Гросу.

"Мы хотим поставлять газ всем заинтересованным коммерческим и некоммерческим потребителям Молдавии. Мы начнем пилотный проект на юге республики [в Гагаузии], а потом готовы поставлять газ всем регионам страны по льготной цене", - сказал Гросу.

По его словам, Гагаузию компания планирует обеспечить газом по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем получают сегодня потребители страны. Ранее он сообщил, что уже в декабре поставит из Турции в Гагаузию первые 5 млн куб. м газа, а затем намерен увеличить объемы до 30 млн куб. м в месяц.

Поставки более дешевого газа анонсировала парламентская оппозиция. В правительстве Молдавии эти заявления назвали спекуляциями. Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг.

В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье. 

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