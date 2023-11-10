10 ноября, 11:42

"Южуралзолото" заявило о готовности к возможным санкциям

Компания имеет резервный план на этот случай, сообщил финансовый директор Артем Клецкин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) готова к возможному введению санкций, у компании есть резервный план на этот случай, сообщил в эфире на Youtube-канале Market Power финансовый директор компании Артем Клецкин.

"Хороший вопрос, действительно, "Полюс" и Polymetal находятся под санкциями с весны этого года, Nordgold с марта прошлого года. И если называть вещи своими именами, никто не застрахован, такой риск есть и с появлением фактора публичности он растет. <...> У нас есть резервный план того, что мы будем делать, если подпадем под санкции", - сказал Клецкин.

Он отметил, что основные активы компании находятся в России, на Урале и в Сибири, и с операционной точки зрения бизнес существенно не пострадает. "Будут небольшие нюансы с платежами и экспорт нужно будет немного переформатировать. У нас есть резервный план, группа юридически хорошо защищена", - добавил он.

О покупке новых активов

Кроме того, финансовый директор ЮГК отметил, что компания не рассматривает для себя возможность покупки российских активов Polymetal. "Бесспорно, мы держим руку на пульсе, но у нас нету сейчас планов на приобретение [этих активов]. Плюс сейчас цена на золото достаточно высокая", - добавил он.

"Южуралзолото группа компаний" - крупнейший акционер Petropavlovsk, владеет около 29,19% акций золотодобытчика. Выручка ЮГК в 2022 году снизилась на 3,4% и составила 29,91 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась в 3,5 раза, до 2,31 млрд рублей. 

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