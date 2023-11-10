"Тинькофф банк" планирует участвовать в пилотном проекте цифрового рубля

К какой волне участников банк готов присоединиться, председатель правления Станислав Близнюк не уточнил

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф банк" планирует по мере увеличения оборота цифрового рубля подключиться к пилотному проекту ЦБ. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк в кулуарах форума Finopolis.

"Конечно, планируем. У нас идут работы по интеграции с цифровым рублем. Когда все научатся, когда там появятся объемы и обороты, тогда мы появимся и подключимся", - сказал он.

К какой волне участников банк готов присоединиться, Близнюк не уточнил. "С точки технологического развития, этот проект для нас приоритетный, но с той точки, чтобы массово предлагать клиенту, - наверное нет, потому что пока эмиссия очень маленькая", - пояснил глава банка.

По его словам, "Тинькофф банк" проводит свои работы по интеграции цифрового рубля. "Есть приложение, там можно проводить сделки, есть кошелек и так далее", - добавил Близнюк.

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа 2023 года, в первую волну пилота вошли 13 банков. Среди них ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Ак Барс", "Дом.РФ", "Синара", "Ингосстрах Банк", ТКБ, МТС-банк и "Киви банк". Как ранее отмечала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, еще 15 банков подали заявки для участия во второй волне тестирования.

Пока регулятор проводит "пилот" с ограниченным количеством клиентов. По мере доработки платформы цифрового рубля ЦБ планирует подключать к ней все больше клиентов и банков. На первом этапе тестируются активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Как сообщали в ЦБ ранее, в тестировании участвуют около 600 физических лиц и 30 юридических лиц в 11 городах России.

О цифровом рубле

Цифровой рубль - третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с ним для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

Банк России неоднократно подчеркивал, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя. Взять кредит в цифровых рублях тоже не получится. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.