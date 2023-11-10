10 ноября, 11:44

Премьер Белоруссии предложил Кубе развивать сотрудничество по выпуску лекарств

Роман Головченко отметил, что белорусские производители сельскохозяйственной, грузовой, пассажирской, коммунальной и другой техники готовы обеспечить все потребности Кубы

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Куба могут не только нарастить взаимные поставки медицинских товаров и фармацевтической продукции, но и значительно расширить производственную кооперацию в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе переговоров с кубинским коллегой Мануэлем Марреро Крусом, находящимся в Минске с официальным визитом.

"Несмотря на то, что взаимные поставки медицинских товаров, фармацевтической продукции осуществляются достаточно интенсивно, надо увеличивать объемы торговли этими важными товарами. На наш взгляд, необходимо углублять производственную кооперацию в сфере производства лекарств", - отметил Головченко, видеофрагмент высказываний которого распространил Telegram-канал пресс-службы правительства.

Премьер Белоруссии также заявил, что белорусские производители сельскохозяйственной, грузовой, пассажирской, коммунальной и другой техники готовы обеспечить все потребности Кубы. Головченко констатировал, что в нынешнем году странам удалось активизировать взаимодействие в сфере сельского хозяйства и поставок продуктов питания. "Вырос экспорт белорусского продовольствия на Кубу, существенно увеличились и поставки с Кубы в Беларусь. Надо определить, помимо торговых потоков, механизмы реализации прорабатываемых проектов в сфере совместного производства продуктов питания на Кубе", - сказал Головченко.

По его словам, "безжалостные американские санкции не позволяют Кубе осуществлять закупки продукции в необходимых объемах", поэтому одним из инструментов для активизации торговли является более широкое использование заключенного Гаваной и Минском соглашения о взаимных поставках. Головченко сообщил, что сторонами готовится к подписанию протокол к данному соглашению. "Предлагаю оперативно завершить его согласование, подписать и провести необходимые внутригосударственные процедуры. Самый главный вопрос в рамках этого соглашения - найти те дополнительные товарные позиции, за счет которых может быть достигнут рост объема взаимных поставок", - отметил Головченко. "При этом ценовые параметры данных позиций должны быть конкурентоспособными", - добавил премьер Белоруссии. 

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БелоруссияКубаГоловченко, Роман Александрович
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