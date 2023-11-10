10 ноября, 11:50

Белоруссия и РФ заключили меморандум о свободных экономических зонах

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Экономические ведомства России и Белоруссии подписали меморандум по вопросам создания и развития свободных экономических зон. Об этом с проходящего в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии передает корреспондент ТАСС.

Помимо меморандума, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики Белоруссии Александр Червяков подписали протокол заседания.

План практических мероприятий (дорожной карты) по развитию туризма между Минэкономразвития РФ, Минэкономики Белоруссии и Министерством спорта и туризма республики подписями скрепили Решетников, Червяков и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

Решетников и Ковальчук также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством спорта и туризма Белоруссии и Минэкономразвития РФ. 

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