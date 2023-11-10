"Роснефть" и Роснедра испытали инновационную технологию широкополосной сейсмики

По словам директора департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александра Пашали, эта технология не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" совместно с Роснедрами в текущем сезоне испытали на шельфе в Арктике отечественную инновационную технологию широкополосной сейсмики. Об этом сообщил директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали на пресс-конференции, прошедшей в рамках выставки-форума "Россия".

По его словам, новейшая технология, разработанная при содействии "Иннопрактики", не имеет аналогов в мире. Ее суть в том, что она позволяет за счет одновременного зондирования земли в различных частотных диапазонах получать информацию не только о глубоких целевых структурах, что важно для локализации запасов углеводородов, но и в придонной части шельфа.

"Работы в этом году выполнялись в море Лаптевых и в настоящее время продолжаются в условиях севера Баренцево моря. Получаемые результаты считаем уникальными, они имеют большое практическое значение и потенциал применения в будущем", - подчеркнул он.

По словам главы Роснедр Евгения Петрова, в России впервые появился уникальный материал с опорой на керноматериал, который позволит рассказать об истории геологии этих морских регионов Арктики.

"Это является решением как фундаментальных задач, так и продвигает нас в изучении климатических изменений. Эта информация буквально переворачивает наше представление о них", - отметил глава Роснедр.

Об изучении шельфа Арктики

По словам Петрова, работа по изучению шельфа Арктики крайне важна, так как этот регион является одним из самых малоизученных, особенно в центральной части Северо-Ледовитого океана, где практически нет никаких данных о геологии.

В полевом сезоне 2023 года проект охватил все моря российского сектора Арктики. Сразу с двух буровых исследовательских судов подняты 1 тыс. м керна - это образцы шельфовых пород, которые сейчас скрупулезно изучают специалисты компании "Иннопрактика". Кроме того, в лабораториях МГУ уже сделаны важные первые выводы о свойствах пород исследуемого региона.

Результаты аналитических исследований позволят уточнить прогноз по нефтегазовому потенциалу региона, изучить грунтовые условия, а также обосновать протяженность российского шельфа в Северном Ледовитом океане.

"Роснефть" уже более 10 лет реализует самую масштабную с советских времен программу научных исследований Арктики, в рамках нее были проведены экспедиции по исследованию ледников, айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.