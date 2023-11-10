10 ноября, 12:06

Молдавские энергетики назвали манипуляцией специальные поставки газа в Гагаузию

По словам председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана, компания "обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике и Совет по конкуренции Республики Молдова с просьбой расследовать указанные действия"

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан назвал манипуляцией анонсированные поставки газа в Гагаузскую автономию по специальным ценам.

"В связи с последними заявлениями представителей частных компаний-поставщиков природного газа, АО "Молдовагаз" обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике и Совет по конкуренции Республики Молдова с просьбой расследовать указанные действия на предмет манипулирования рынком природного газа", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

Ранее глава Гагузии Евгения Гуцул и руководство молдавской энергетической компании NordGaz Furnizare объявили о планах поставок потребителям этого региона газа по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле действующих в стране тарифов. В правительстве Молдавии эти заявления назвали спекуляциями.

Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9). Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг.

В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье. На фоне подорожания газа и цен в стране начались акции протеста оппозиции. 

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Молдавия
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