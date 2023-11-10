10 ноября, 12:17

На форуме в Петербурге крупный бизнес обсудит активизацию инвестиций в культуру

Модератором сессии выступит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители крупного бизнеса обсудят активизацию инвестиций частного капитала в культуру на сессии "Деловая культура" IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Надо сказать, что в последние 30 лет крупный бизнес в России доказал, что наследует традиции великих меценатов XX века и конца XIX, потому что без Третьяковых и Морозовых не было бы очень многого, что сегодня составляет российскую славу. Хотел бы обратить внимание на то, что ни в царской России, ни в современной России не было никаких льгот для меценатов, поэтому это делается не для того, чтобы списать с налогов какие-то деньги. Это как некая миссия бизнеса, социально ответственного бизнеса перед обществом, понимая, что культура - это общее благо. Эта тема будет обсуждаться с участием представителей самых крупных компаний, которые сегодня выступают в мире культуры как крупнейшие меценаты, вести эту сессию будет Игорь Иванович Шувалов, председатель правления ВЭБ.РФ", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признали событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияСанкт-ПетербургШвыдкой, Михаил Ефимович
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