10 ноября, 12:16

Глава "Тинькофф" заявил о "жутком" дефиците IT-специалистов

По словам Станислава Близнюка, "Тинькофф" понимает эту проблему

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк в ходе пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 заявил о "жутком" дефиците IT-специалистов.

"Какая есть сейчас проблематика, которую все чувствуют? Это дефицит кадров. <...> Если говорить про специалистов IT, то там безработица какая-то нулевая, если она вообще не отрицательная. Так тоже бывает. Человек когда выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышениями. Ну там просто жуткий дефицит", - сказал он.

Глава "Тинькофф" пояснил, что подобный дефицит приводит к росту стоимости специалистов, что является вызовом для многих компаний, а также к снижению качества кадров.

"Тинькофф" понимает эту проблему, пока не сильно ее ощущает, но почувствует в перспективе трех - пяти лет, отметил Близнюк.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
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