Токаев отметил важность развития транзитных грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту

Президент Казахстана также указал на высокую актуальность расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили реализацию транспортно-логистического потенциала страны. Лидер Казахстана отметил важность расширения транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщила его пресс-служба.

"Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования", - говорится в сообщении.

При этом особое внимание было уделено синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала, внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства, обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.

На заседании руководители государственных органов и национальных компаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, трубопроводный транспорт.