Торговый оборот Северной Осетии со странами ШОС превысил $10 млн

Основные группы экспортируемых товаров - сельскохозяйственная продукция, продовольственные товары, вода, удобрения, сырье и строительные материалы, мебель, высокотехнологичная продукция

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Северной Осетии со странами ШОС в первом полугодии превысил $10 млн. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Северная Осетия активно взаимодействует со странами ШОС во внешнеэкономической деятельности. В числе партнеров - Индия, Китай, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Внешнеторговый оборот в первом полугодии текущего года превысил $10 млн", - говорится в сообщении.

Основные группы экспортируемых товаров - сельскохозяйственная продукция, продовольственные товары, вода, удобрения, сырье и строительные материалы, мебель, высокотехнологичная продукция. Как отметил премьер Северной Осетии Борис Джанаев, деятельность руководства республики направлена на оказание помощи товаропроизводителям для выхода на международный рынок и расширение взаимодействия со странами Шанхайской организации сотрудничества.

"Для этого мы применяем различные стимулирующие меры. Функционирует региональный Центр поддержки экспорта, который предоставляет весь комплекс услуг. Внедряется региональный экспортный стандарт. Все ключевые вопросы рассматриваются на экспортном совете под руководством Главы Северной Осетии Сергея Ивановича Меняйло. Учитывая потенциал республики, разрабатываем региональную программу по развитию экспорта", - отметил Джанаев. По его словам, наряду с внешнеэкономической деятельностью большие перспективы по развитию взаимодействия со странами ШОС есть в сфере туризма. "Мы нацелены на расширение международного туризма и здесь важную роль могут сыграть граждане стран ШОС", - сказал он.

Также среди основных преимуществ Северной Осетии, которые позволяют развивать внешнеэкономическую деятельность - выгодное географическое расположение. Республика является частью транспортного коридора "Север-Юг", а Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль позволяют обеспечить кратчайшее сухопутное сообщение для развития торгово-экономических связей с государствами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока.

На пункте пропуска была проведена реконструкция, что позволило увеличить число полос до 39, и построен современный терминал аэропорта "Владикавказ". Также была внедрена электронная очередь проезда транзитного грузового транспорта. Система позволила упорядочить движение в сторону государственной границы. Проект занял первое место во Всероссийском конкурсе в сфере информатизации.