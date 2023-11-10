10 ноября, 12:43

В МЭР заявили, что меморандум с Минском по ОЭЗ поможет формировать общий продукт

Глава ведомства Максим Решетников напомнил о том, что в РФ создано более 50 ОЭЗ, которые обладают большим опытом по привлечению и удержанию инвесторов

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Подписанный главами экономических ведомств России и Белоруссии меморандум по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон (ОЭЗ) позволит ОЭЗ двух стран взаимодействовать и формировать общий продукт. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Сформировали меморандум, который позволит нашим особым экономическим зонам регулярно обмениваться информацией, взаимодействовать и, в принципе, в каких-то случаях даже формировать общий продукт", - сказал он журналистам после состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

Решетников напомнил о том, что в РФ создано более 50 ОЭЗ, которые обладают большим опытом по привлечению и удержанию инвесторов. Аналогичная ситуация складывается и в Белоруссии.

"В каждом регионе есть свои конкурентные преимущества, есть свои компетенции. И когда мы в рамках особых экономических зон формируем сетевую структуру по обмену информацией, по обмену опытом, получается гораздо проще новые возможности, то, что нужно инвесторам, подыскивать, - отметил министр. Это позволяет гибко перемещать предприятия, быстро развиваться, быстро увеличить выпуск продукции". 

Теги:
БелоруссияРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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