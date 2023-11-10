10 ноября, 13:37

Научные фонды РФ и КНР поддержат проекты 51 группы российских и китайских ученых

Размер одного гранта со стороны Российского научного фонда составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы РНФ

ТАСС, 10 ноября. Российский научный фонд (РНФ) и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) подвели итоги третьего совместного конкурса по поддержке российско-китайских научных коллективов, в рамках которого 51 проект исследователей из России и КНР получит поддержку со стороны РНФ и NSFC. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

"По итогам экспертизы поддержку получит 51 проект. Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно, а сами научные проекты планируются к реализации в 2024-2026 годах. С 2020 года в рамках двустороннего международного партнерства уже было поддержано 97 российско-китайских научных коллективов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, третий конкурс на совместные гранты РНФ и NSFC официально открылся в начале января этого года. Он нацелен на поддержку совместных российско-китайских исследований в области химии и наук о материалах, биологии и наук о жизни, фундаментальных медицинских исследований, сельхзознаук, а также гуманитарных и социальных наук.

Недавно эксперты РНФ и NSFC завершили рассмотрение заявок и рекомендовали поддержать 51 проект исследователей из РФ и КНР. В их число вошли научные коллективы из Кубанского государственного университета, Уханьского университета, институтов РАН, Южнокитайского технологического университета, Сибирского федерального университета, институтов Китайской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова и многих других ведущих научных центров России и Китая.

Исследования грантополучателей будут направлены на разработку новых катализаторов, плазмонных наносенсоров, систем фотодинамической терапии опухолей, препаратов регенеративной медицины и полупрозрачных солнечных батарей. Кроме того, российские и китайские ученые планируют совместно изучать вечную мерзлоту на Тибете и Ямале, а также молекулярные механизмы развития болезни Паркинсона и генетические детерминанты аутизма. 

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