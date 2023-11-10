В Минсельхозе сообщили, что РФ рассматривала идею квотирования импорта вина

Как заявили в ведомстве, "обсуждение было достаточно бурным"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Предложение о квотировании импорта вина в РФ рассматривалось во время обсуждения повышения пошлин на его ввоз из недружественных стран. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина в ходе Второго Российского винодельческого форума.

"Это вопрос обсуждался. Когда мы вводили/увеличивали пошлину, были разные варианты, обсуждение было достаточно бурным - на сколько увеличить, как вчера уже говорили, были мнения запретить. Но сейчас, на сегодняшний день, мы все вместе остановились на таком варианте - увеличить и посмотреть, что будет дальше, и дальше принять следующий этап какой-то", - сказала Афонина, отвечая на вопрос о том, рассматривалось ли квотирование импорта вина.

"Квотирование, действительно как одна из мер применяется, все меры таможенно-тарифного регулирования выносятся на подкомиссию, которая существует при Минэкономразвитич. Но опять же, мнения у нас всех с вами различные. Это как один из вариантов будет рассматриваться в случае, если такое предложение будет", - добавила замминистра.

Правительство РФ в июле 2023 года повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, такие пошлины будут действовать до конца 2023 года. В Минэкономразвития РФ отмечали, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.