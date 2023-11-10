10 ноября, 13:11

На расселение аварийного жилья в Карелии потребуется около 100 млрд рублей

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, расселить предстоит 26,5 тыс. квартир

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей потребуется на реализацию следующего этапа программы расселения аварийного жилья в Карелии, который начнется в 2024 году. Расселить в регионе предстоит более 1 млн кв. м жилья, или 26,5 тыс. квартир, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

"В следующую программу расселения аварийного жилья войдут 26,5 тыс. квартир - это более миллиона <...> квадратных метров. Потребность на финансирование новой программы составит порядка 100 млрд рублей", - сказал он во время своего доклада в карельском парламенте.

По предварительным данным, основным способом расселения станет строительство новых домов, в том числе с использованием деревянных домокомплектов - на этот вариант приходится около 640 тыс. кв. м. Около 300 тыс. кв. м планируют расселить с помощью выплаты компенсаций, а еще 120 тыс. кв. м - предоставив квартиры на вторичном рынке.

Россыпнов подчеркнул, что власти больше не планируют массово переселять жителей из районов в столицу республики Петрозаводск. "Такая практика, что мы всех повально из районов <...> везли в Петрозаводск, осталась в прошлом <...>. Только в порядке исключения [жилье] может быть предоставлено в другом населенном пункте", - добавил Россыпнов.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона подготовить список граждан, которым в рамках следующего этапа расселения аварийного жилья уделят особое внимание. В приоритете будут участники СВО, многодетные семьи и инвалиды.

В данный момент власти Карелии досрочно завершают второй этап программы расселения, в который вошли более 150 тыс. кв. м жилья. Новый этап, в который войдут здания, признанные аварийными после 2017 года, будет в шесть раз объемнее и включит более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых живут свыше 50 тыс. человек. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация