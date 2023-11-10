На расселение аварийного жилья в Карелии потребуется около 100 млрд рублей

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, расселить предстоит 26,5 тыс. квартир

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей потребуется на реализацию следующего этапа программы расселения аварийного жилья в Карелии, который начнется в 2024 году. Расселить в регионе предстоит более 1 млн кв. м жилья, или 26,5 тыс. квартир, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

"В следующую программу расселения аварийного жилья войдут 26,5 тыс. квартир - это более миллиона <...> квадратных метров. Потребность на финансирование новой программы составит порядка 100 млрд рублей", - сказал он во время своего доклада в карельском парламенте.

По предварительным данным, основным способом расселения станет строительство новых домов, в том числе с использованием деревянных домокомплектов - на этот вариант приходится около 640 тыс. кв. м. Около 300 тыс. кв. м планируют расселить с помощью выплаты компенсаций, а еще 120 тыс. кв. м - предоставив квартиры на вторичном рынке.

Россыпнов подчеркнул, что власти больше не планируют массово переселять жителей из районов в столицу республики Петрозаводск. "Такая практика, что мы всех повально из районов <...> везли в Петрозаводск, осталась в прошлом <...>. Только в порядке исключения [жилье] может быть предоставлено в другом населенном пункте", - добавил Россыпнов.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона подготовить список граждан, которым в рамках следующего этапа расселения аварийного жилья уделят особое внимание. В приоритете будут участники СВО, многодетные семьи и инвалиды.

В данный момент власти Карелии досрочно завершают второй этап программы расселения, в который вошли более 150 тыс. кв. м жилья. Новый этап, в который войдут здания, признанные аварийными после 2017 года, будет в шесть раз объемнее и включит более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых живут свыше 50 тыс. человек.