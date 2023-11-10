Международные резервы РФ за неделю выросли до $577 млрд

По данным ЦБ на на 27 октября показатель составлял $575,5 млрд

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 ноября 2023 года составили $577 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 3 ноября составил $577 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,3%, вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора

По данным на 27 октября, объем резервов составлял $575,5 млрд

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.