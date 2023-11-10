УФАС Ставрополья оштрафовал "Яндекс" на 500 тыс. рублей

По данным управления, реклама предлагала воспользоваться услугами стоматологии, при этом предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации у специалиста не было

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ставрополью оштрафовало ООО "Яндекс" на 500 тыс. рублей за нарушение закона "О рекламе". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФАС по региону.

"Ставропольским УФАС оштрафован "Яндекс" на полмиллиона рублей. <…> Общество привлечено к ответственности за отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг. Реклама распространялась в поисковой системе "Яндекс", - говорится в сообщении.

По данным управления, реклама предлагала воспользоваться услугами стоматологии. При этом предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации у специалиста в рекламе не была.

"Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о том, что нарушение допущено по вине "Яндекса". Рекламодатель при размещении рекламного объявления в системе "Яндекс. Директ" не может повлиять на наличие или отсутствие дисклеймера. Он проставляется автоматически технической службой "Яндекса", - пояснили в УФАС по региону.

Отмечается, что рекламируемая стоматология предоставила все необходимые документы и лицензии.