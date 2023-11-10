Решетников считает хорошим результатом одобрение программ в объеме 75% кредита Белоруссии

По словам главы Минэкономразвития РФ, факт выделения этих средств очень сильно подстегнул кооперацию

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает очень хорошим результатом одобрение 20 программ на 74 млрд рублей в рамках выделенного в 2022 году Россией Белоруссии кредита на 105 млрд рублей.

"Учитывая ту планку, которую мы поставили при отборе этих проектов, что это должны быть действительно совместные производства сложной машиностроительной продукции, с моей точки зрения, 74 млрд - 75% уже аллоцированных ресурсов - это очень хороший результат", - сказал он журналистам после состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. На открытии заседания Решетников проинформировал о том, что бизнес уже получил более 2,5 млрд рублей из одобренных на финансирование 20 программ 74 млрд рублей.

По словам министра, сам факт выделения этих средств уже очень сильно подстегнул кооперацию. "Нам теперь важно очень, чтобы эти деньги, которые, скажем так, определены для предприятий, реально пошли в дело - в бетон, в закупку станков и так далее. Вот над этим сейчас идет работа", - заявил Решетников.

Он напомнил, что за прошлый год торговля между РФ и Белоруссией выросла почти на 15%, по итогам девяти месяцев этого года рост составил 11%.

"Это значит, что очередной исторический максимум в этом году обновим. Очень важно, что рост торговли приобретает абсолютно новое качество. Это в первую очередь торговля высокотехнологичной продукцией, торговля продовольствием с глубиной переработки. Это новое качество роста нашей торговли основано именно на развитии кооперации и реализации взаимных инвестиционных проектов", - подчеркнул Решетников.

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. Ранее было определено, что перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый.