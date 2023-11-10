Россия получила право председательства в Деловом совете БРИКС в 2024 году

Президент ТПП Сергей Катырин напомнил, что с 1 января в состав объединения должны войти Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин получил мандат временного председательства России в Деловом совете БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в 2024 году. Церемония прошла в онлайн-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе ТПП РФ.

"Мы в российской части Делового совета БРИКС подходим с большой ответственностью к предстоящему председательству. В настоящее время составляем план основных мероприятий, после утверждения которых проведем ряд внутренних заседаний в рамках российской части и уже с начала года развернем работу по линии секретариатов и рабочих групп национальных частей Делового совета", - сказал Катырин.

В 2023 году председателем Делового совета БРИКС является ЮАР.

Президент ТПП РФ напомнил, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС должны войти Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Конечно, понимаем, что в некоторой степени это может повлиять на нашу работу в организационном и содержательном плане. В этой связи полагаем крайне важным грамотно и своевременно погрузить наших новых коллег в текущую повестку, - отметил Катырин. Он добавил, что совместными усилиями удастся обеспечить слаженное взаимодействие в рамках Делового совета и в дальнейшем.

Решение о вступлении в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято в августе на саммите организации в Йоханнесбурге. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.