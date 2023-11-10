Котяков: часть производителей РФ на 94% импортозаместили производство коленных модулей

По словам главы Минтруда, необходимо достигнуть полного импортозамещения в производстве протезов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько российских производителей локализовали производство коленных суставов с микропроцессорным управлением почти на 94%. В РФ необходимо достигнуть полного импортозамещения в производстве протезов, такое мнение выразил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам после выездного заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

"В различных сферах производства технических средств реабилитации ситуация разная. На сегодняшний день мы видим, что достаточно хорошо развивается [производство] коленных суставов с микропроцессорным управлением, которое появляется в РФ. Сегодня мы обсуждали несколько поставщиков, которые локализовали производство на территории России. Там достаточно высокий процент локализации - до 92-94%. Но нам нужно доходить до 100% локализации", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что по импортозамещению в производстве протезов рук "еще предстоит достаточно активно работать".

Также Минтруд подготовил инициативу по увеличению субсидирования работодателям, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. "Если мы говорим о стимулировании работодателей к заполнению квот, то мы сейчас работаем в том числе над предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест, так как чаще всего адаптация рабочего места для граждан, имеющих особенности по здоровью, требует финансовых вложений со стороны работодателя", - отметил он.

Котяков уточнил, что Минтруд подготовил соответствующую инициативу, в том числе с точки зрения увеличения субсидирования по отношению к работодателям, которые заполняют рабочие места сверх квотируемых. Таким работодателям субсидирование предусмотрено в большем объеме. "Это в свою очередь будет влиять на большую заинтересованность работодателей к заполнению квотирования и привлечению инвалидов", - пояснил он.