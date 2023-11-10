10 ноября, 13:32

На Alibaba Taobao начались массовые распродажи по случаю Дня Холостяка

Он традиционно отмечается 11 ноября

ШАНХАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Массовые распродажи официально начались в Китае на принадлежащей Alibaba платформе Taobao по случаю Дня холостяка, который традиционно отмечается 11 ноября. В этот день все ведущие игроки в сфере электронной коммерции принимают миллиарды заказов, а службы доставки работают на пределе своих возможностей.

Впрочем, распродажи на некоторых площадках начались уже с конца октября. Так, к примеру, на принадлежащей корпорации Alibaba платформе Tmall они стартовали в 20:00 по местному времени (15:00 мск) 31 октября. Это традиционная практика, когда онлайн-магазины заранее начинают принимать предзаказы от клиентов.

Только за первый час начала продаж, в частности, на Tmall в этом году было оформлено заказов более чем на 100 млн юаней ($14 млн). Конкурирующие платформы JD.com и Pinduoduo также начали прием предзаказов заранее.

Официально старт продаж, к примеру, на платформе Alibaba Taobao, несмотря на то что День холостяка приходится на 11 ноября, был дан в 20:00 по местному времени (15:00 мск) 10 ноября. Все соответствующие акции завершатся в полночь 11 ноября.

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, проводится на площадках Alibaba с 2009 года. В этот день не только онлайн магазины, но и другие розничные торговые точки по всей стране значительно снижают цены на товары.

Наряду с торговыми платформами Alibaba, среди которых Taobao, Tmall, AliExpress, ежегодно к тотальной распродаже в День холостяка присоединяются и другие онлайн-торговые площадки, в частности JD.com, Pinduoduo, а также торговые центры, супермаркеты, магазины, которые предлагают покупателям различные скидки и акции.

В частности, объем продаж на Tmall по случаю скидок на День холостяка в прошлом году составил 557,1 млрд юаней ($78,4 млрд), а в 2021 году показатель был на уровне 540,3 млрд юаней (около $76 млрд). При этом в масштабах всего Китая на различных площадках как онлайн, так и офлайн за этот фестиваль шоппинга в 2022 году было продано товаров на 1,1 трлн юаней (около $155 млрд).

Онлайн-торговля

Общее число интернет-пользователей в КНР в первом полугодии выросло примерно на 11 млн и составило порядка 1,08 млрд. С учетом этого, рынок онлайн-торговли становится одним из основных драйверов как наращивания внутреннего потребления, так и развития международной торговли. В Китае существует огромный потребительский рынок, имеется большое количество предприятий и технологий, задействованных в сфере онлайн-торговли, интерес к возможностям которой значительно вырос за последние несколько лет в условиях пандемии COVID-19. Ключевыми игроками на рынке электронной коммерции Китая являются Alibaba, JD.com, а также ретейлер Pinduoduo.

Согласно официальным данным, в 2022 розничные онлайн-продажи в Китае составили около $2 трлн. Экспертные оценки показывают, что в этом году они должны вырасти на 9,9%, до $2,2 трлн. 

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